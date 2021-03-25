شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس شريان العالم.. 10 أفراد من شركة إنقاذ سفن في طريقهم إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل القاطرات والحفارات حتى الآن في إزاحة سفينة حاويات ضخمة عالقة في قناة السويس لليوم الثالث.

وقال مارتن شوتيفاير المتحدث باسم شركة الخدمات البحرية الهولندية Boskalis، وفقاً لوكالة أنباء رويترز، إن وحدتها سميت لإنقاذ السفن كُلفت بالمشاركة في العملية التي مازالت مستمرة حتى الآن، وتم الكشف عن أن هناك فريقًا من نحو عشرة أفراد يتجه إلى مصر من أجل المساعدة في عمليات التعويم.

وكانت هيئة قناة السويس قالت اليوم الخميس إنها أوقفت حركة الملاحة في القناة مؤقتا بينما تستمر منذ ثلاثة أيام جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة جانحة طولها 400 متر تعطل المرور وتعمل ثمانية زوارق قطر على تعديل وضعها.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان رسمي إن السفينة إيفر جيفن جنحت صباح الثلاثاء وهو ما «يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية... مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها».

وتعوق السفينة الآن حركة الملاحة في كلا الاتجاهين في واحد من أكثر ممرات شحن السلع والنفط والحبوب والمنتجات الأخرى ازدحاما في العالم، والذي يربط بين آسيا وأوروبا.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان «تتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة 8 قاطرات أبرزهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا، حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة».