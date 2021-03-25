شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس شريان العالم.. 9.6 مليار دولار قيمة الحاويات المعلقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير صادر عن بلومبرج بشأن الوضع القائم في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات أن حركة السفن المتجهة غربًا تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار في اليوم، وحركة المرور للسفن المتجهة شرقاً تبلغ 4.5 مليار دولار تقريبًا.

كانت أعلنت هيئة قناة السويس تعليق حركة الملاحة مؤقتًا، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة بالممر الملاحي منذ يوم الثلاثاء.

وجنحت سفينة الحاويات التابعة لشركة إيفر جرين لتسدّ الممر الملاحي الذي يعدّ أحد أكثر الممرات المائية نشاطا في العالم، ويقول مالكو السفينة التي يبلغ طولها 400 متر إنها جنحت وباتت محصورة بين جانبي القناة، بعد أن تعرضت لرياح شديدة، ويجري العمل على إعادة تعويم السفينة التي تحمل اسم «إم في إيفر جيفن» باستخدام حفّارات وقاطرات جرّ عملاقة.