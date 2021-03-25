شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بشأن صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الأوقاف والتموين مع مراعاة الضوابط الاحترازية.

يتضمن البروتوكول توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

وأكد جمعة والمصيلحى أن المشروع يعد نموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا هي: صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أي فاقد، ودون أي مصروفات إدارية أو خلافها، وصالح المستفيد الذي يصل إليه حقه في الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.

كما يحقق بروتوكول التعاون الحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح في الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح في الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها في أماكن غير مخصصة لذلك، ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضاري للمجتمع.

ويحقق مشروع صكوك الأضاحى أيضا الاستفادة بكل جزء في الأضحية دون أي هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحي وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين. علما بأن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه وقد تم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رءوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبا، والرأس من البقر تجزي عن سبعة مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول.

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية

وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية