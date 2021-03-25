شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال أعمدة الإنارة بـ «كشافات» بجوار المدرسه الثانوي في كفر شكر لسلامة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تقرر رفع الأعمدة الموجود بجوار المدرسة الثانوي، وتركيب كشافات بدلا منها حرصا على سلامة الطلاب من الأسلاك والعومل الجوية والطقس، وذلك خلال حملة الصيانة التي قامت بها الأجهزة التنفيذيه لأعمال صيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة بهدف رفع كفاءة الإنارة.

وفي السياق أعلن رئيس شن الأجهزة المحلية بمجلس المدينة حملة نظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تم رفع 220 طن قمامة تقريبا من الشوارع والطرق والصناديق الخاصة والمقالب الفرعية إلى المقلب الوسيط ومنه إلى المقلب العمومي بمدينة الخانكة.

كما كلف رئيس المدينه مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة بعمل حملة مرور على الوحدة الصحية بكفر مروان للتاكيد على تقديم الخدمه الصحيه وتبين خروج 4أطباء من العمل دون إذن رسمي أو أي سند قانوني وتم الشطب عليهم في خانة الانصراف وغياب طبيب بشري الوحدة كما تبين غياب 9 أطباء وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة حيال تلك المخالفات لصالح المرضى.

رفع الاعمدة الكهربائيه بجوار المدرسه الثانوى فى كفر شكر

رفع الاعمدة الكهربائيه بجوار المدرسه الثانوى فى كفر شكر

رفع الاعمدة الكهربائيه بجوار المدرسه الثانوى فى كفر شكر