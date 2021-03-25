شكرا لقرائتكم خبر عن 35 شركة توفر فرص عمل للشباب بملتقى التوظيف الإلكتروني في أسوان (رابط التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات «الملتقي التوظيفي الإلكتروني الأول»، في 27 مارس الجاري افتراضيا، بالتعاون بين مديرية القوي العاملة في أسوان وعدد من المؤسسات والشركاء.

وحسب بيان لمديرية القوي العاملة بالمحافظة؛ يتم تنظيم الملتقى عبر الإنترنت لتشبيك شباب أسوان بالشركات الراغبة في توظيف كوادر في مختلف المجالات، بالاضافة إلى إتاحة فرص تدريب وظيفي داخل الشركات، ومحاضرات مجانية داخل الملتقى حول التخطيط للمسار الوظيفي، بجانب توفير فرص لذوى الاحتياجات الخاصة.

يشارك في الملتقي ٣٥ شركة منها، شركة جهينة، فندق شتيجنبرجر نايل بالاس، وترافل للسياحة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، زين لحلول الطاقة الشمسية، بنك ABC، اكاديمية مصر، بنك مصر، انجاز للاستشارات وادارة المشروعات، جمعية اتصال وعدد من الجهات الاخري .

ويتم التسجيل في ملتقي التوظيف الالكتروني من الساعة العاشرة صباحا حتي الثالثة عصرا عبر الإنترنت على الروابط الإلكترونية نظرا لظروف فيروس كورونا ومنعا لحدوث أي عدوى بتفادي حدوث تجمعات وتكدسات بشرية.

وتنشر «المصري اليوم» روابط التسجيل لمعرفة فرص العمل المقدمة من خلال ملتقي التوظيف الالكتروني داخل الرابط التالي:

https://aswanjobfair.com/

وللتسجيل في الوظائف بالنسبة الراغبين في العمل وارفاق السيرة الذاتية على الرابط التالي :

https://forms.gle/eq3yBWnSnyJ77K3K9

ولاكتساب المهارات والمعلومات الهامة قبل إجراء المقابلة الشخصية عبر الإنترنت بالنسبة للراغبين في العمل على الرابط التالي :_

https://aswanjobfair.com/what-is-vertual-job-fair/ .