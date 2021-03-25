شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: «كلنا مخطئون.. لكن الشطارة أن نراجع أنفسنا بعد الخطية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية اليوم الخميس عقب انتهاء طقس تدشين مذابح وحامل أيقونات في دير ماربقطر في كنيسة الشهيدة فيلومينا بالخطاطبة، قال فيها هذا يوم فرح في تدشين هذه الكنيسة، في هذا الدير المبارك والذي يحمل اسم أحد الشهداء العظام القديس الشهيد ماربقطر.

وأضاف هذه الكنيسة على اسم الشهيدة فيلومينا (بنت النور)، وهي كنيسة جميلة من الداخل والخارج وتصميمها مريح وجميل ومفرح وتنطق بالجمال وعندما ندخلها نذكر اختبار داود النبي «وَاحِدَةً سَأَلْتُ مِنَ الرَّبِّ وَإِيَّاهَا أَلْتَمِسُ أَنْ أَسْكُنَ فِي بَيْتِ الرَّبِّ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِي، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى جَمَالِ الرَّبِّ، وَأَتَفَرَّسَ فِي هَيْكَلِهِ»، والجمال في كنائسنا حسب القاعدة الهامة «كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذلِكَ عَلَى الأَرْضِ» ونقول هذه العبارة في الصلاة الربانية.

وتابع: «كما أن السماء جميلة يجب أن تكون الأرض والكنيسة جميلة، والكنيسة الجميلة تساعد الإنسان في العبادة الروحية وتقدم رسالة لكل واحد منا، وهي أن تكون نفسك جميلة ويطلع الله على هذا الجمال في داخلك، والجمال يتجلى في البساطة، أنت مدعو أن تكون نفسك جميلة وعندما توجد أمام الله يفرح بنفسك الجميلة، ولكن من هي النفس الجميلة التي تفرح قلب الله؟».

وقال البابا: «سوف أضع أمامك ثلاث علامات ترسم أمامنا النفس الجميلة التي يراها الله ويفرح بها، وهى النفس التائبة، وهى النفس التي تبحث عن نقاوة قلبها دائمًا والتوبة عمل لا يشعر به سوى الله والله يراها في قلبك وعندما تتوب النفس تكون منيرة أمام الله وتكون هذه النفس بنت النور مثل معنى اسم الشهيدة فيلومينا وتكلم إنجيل هذا الصباح عن النور، العالم مملوء بالمتاعب والخطايا، ولكن الله يبحث عن النفس التائبة والهدف الرئيسي من أصوام كنيستنا الكثيرة أن تساعدنا على أن نمتلك النفس التائبة وكنيستنا تساعدنا وتقوينا ليمتلك الإنسان نفس تائبة والأسبوع القادم أحد الابن الضال وهو مثل قدمه لنا السيد المسيح ليحثنا على نقاوة القلب ويمكن أن يخطئ الإنسان ولكن الشطارة أن يقوم ويرجع وينقي قلبه ويحافظ على هذه النقاوة، وفي أساس الحياة الرهبانية أننا ننطلق إلى التوبة والبعض انطلق إلى البراري ليعيش حياة توبة مستمرة وتكون نفسه جميلة أمام الله ويستحق أن يرى الله، (طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ)».

وتحدث البابا عن النفس الراضية، بقوله أن التذمر يشوه جمال الإنسان وتكون حياته متعبة ويكون غير مستريح مع نفسه ومع الآخرين والنفس الراضية هي التي تقدم شكر إلى الله والقديس أغسطينوس يقول «وقفت على قمة العالم عندما وجدت نفسي لا أخاف شيء ولا أشتهي شيء من العالم»، والنفس الراضية هي تعبير إرادي داخلي لأن الوصية تقول «أَنَّ كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ» والنفس الراضية هي التي تحب ربنا وبالتالي تكون راضية بكل ما يعمله الله، وهناك إنسان نفسه متذمرة وغير مرتاح مع نفسه ولذلك يتذمر على الله إذا أردت أيها الحبيب أن تكون نفسك جميلة أمام الله اطلب من الله أن يعطيك نفس راضية، وأعرف أن كل شيء في هذه الحياة هو للخير وأن الله ضابط الكل والعالم في يده وهو الذي يضبطه ويحكمه، والنفس الراضية تعيش سعيدة وتعلم أن الله يصنع خير كل يوم ويدبر حياة الإنسان، ويجب أن تكون راضي في كل شيء وكل زمان وكل مكان. والنفس الراضية، الله يعطيها النعم الكثيرة باستمرار «ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر» (مار إسحق السرياني).

كما تناول الحديث عن النفس الخادمة، قائلاً أنها عكس النفس الأنانية، والنفس الخادمة هي التي تنطلق بالحب وعمل الرحمة وتخدم الآخرين بكل الصور وهذه محبة ليس لها حدود ويكون لديك طبيعة الخدمة والقلب المنفتح للآخر وأن تريح الآخر، والحياة الرهبانية تدور في كلمتين (أخطيت- حاضر)، ونحن نقف أمام الله ونقول «سهل لنا طريق التقوى» وطريق التقوى أن يعيش الإنسان في مخافة الله والله يسهله له، وإذا أردت أن تكون نفسك جميلة أمام الله اخدم كل أحد وقدم راحة لكل أحد فيظهر الجمال في نفسك وقلبك وعمرك أمام الله ويفرح بك الكنيسة الجميلة وسيلة تساعدني أن تكون نفسي تائبة وراضية وخادمة لتكون نفسي جميلة وبهذه الصورة تكون حياة الإنسان أمام الله حياة جميلة تدور حول التوبة والرضا والخدمة ويكون الإنسان في أي مكان حياته جميلة أمام الله وبالتالي تكون حياة البشر كلها جميلة.

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