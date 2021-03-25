شكرا لقرائتكم خبر عن صور بالأقمار الصناعية للسفينة الجانحة في قناة السويس منذ بدء الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وكالة أنباء رويترز صورا فضائية لسفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس المصرية أمس بعدما تعرضت لرياح قوية، وأظهرت الصور المنشورة السفينة الجانحة وقد سدت مسار السفن في قناة السويس.

وكانت قد قالت هيئة قناة السويس اليوم الخميس إنها أوقفت حركة الملاحة في القناة مؤقتا بينما تستمر منذ ثلاثة أيام جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة جانحة طولها 400 متر تعطل المرور وتعمل ثمانية زوارق قطر على تعديل وضعها.

صور فضائية للسفينة الجانحة بقناة السويس



وقالت هيئة قناة السويس في بيان إن السفينة إيفر جيفن جنحت صباح الثلاثاء وهو ما «يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها».

صور فضائية للسفينة الجانحة بقناة السويس

متعتبر قناة السويس من أكثر ممرات شحن السلع والنفط والحبوب والمنتجات الأخرى ازدحاما في العالم، والذي يربط بين آسيا وأوروبا.

وذكر بيتر بيردوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة بوسكاليس الهولندية التي تحاول تعويم السفينة، أن من السابق لأوانه تحديد المدة التي قد تستغرقها المهمة، وقال بيردوفسكي لبرنامج يبثه التليفزيون الهولندي «لا يمكننا استبعاد أن المسألة قد تستغرق أسابيع.. حسب الوضع»، وأضاف أنه تم رفع مقدمة السفينة ومؤخرتها على جانبي القناة.

صور فضائية للسفينة الجانحة بقناة السويس