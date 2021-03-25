شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بنها يشيد بإجراءات تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

استهل «الجيزاوي»، الجلسة بتقديم الشكر إلى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري على الجهود المبذولة خلال فترة الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات التى مرت بسلام رغم كل التحديات الراهنة، مقدما التهنئة للدكتور عمرو الدخاخني، الأستاذ المساعد بكلية الطب البشري لصدور القرار الوزارى بتعيينه مديراً تنفيذياً لمستشفيات جامعة بنها.

كما قدم التهنئة لجميع منسوبي جامعة بنها على التجديد لإعتماد شهادة الأيزو الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة وفقا للمواصفة القياسية أيزو 9001/2015 من الشركة المانحة للشهادة، موجها الشكر للدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية وفريق الجودة على دورهم والمساهمة الفعالة في اجتياز المراجعة السنوية لشهادة الأيزو.

من ناحية أخرى، استعرض مجلس الجامعة ما تم مناقشته فى المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الأخيرة والتي تضمنت عدد من الموضوعات منها : الإجراءات التى اتخذتها الجامعات لتطوير الكتاب الجامعى فى ظل سياسة الدولة للتحول الرقمي بالإضافة الى الإعلان عن خطة البعثات الجديدة 2020/2021.

كما استعرض المجلس أيضا أوجه التعاون مع مجموعة العربى الصناعية فى مجال تدريب الطلاب والجهاز الإداري والعديد من الخدمات المجتمعية.