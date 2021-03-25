شكرا لقرائتكم خبر عن «منها إحالة مستشار للمعاش».. قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت قرارات السيسي كما يلي:

قرار رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

قرار رقم 99 لسنة 2021، بإحالة السيد المستشار إيهاب حسينى حسن نائب الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى المعاش.

الجريدة الرسمية 25-3-2021