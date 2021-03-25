شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل 3 دورات متنوعة.. تدريب 78 من العاملين بالمحافظات بمركز سقارة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الاسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية، يستفيد منها 78 موظفا من جميع المحافظات.

وقال، بيان صحفي الخميس، إن الدورة الأولى متقدمة عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد الأراضى والتخطيط العمرانى، ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري الوحدات القروية في مجال استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة، إضافة إلى دورة متقدمة في اللغة الانجليزية.

تأتي هذه الدورات في إطار خطة التدريب السنوية بمركز التنمية المحلية بسقارة، ضمن تطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية.