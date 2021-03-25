شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تستقبل عددًا من رؤساء الجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ عدد من رؤساء ونواب الجامعات المصرية، اليوم الخميس، زيارتهم لمحافظة الوادي الجديد، حيث كان في استقبالهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

بدأت زيارة رؤساء الجامعات بمقابر البجوات الأثرية، وهى من المزارات السياحية الهامة في المحافظة، وعدد من المناطق الأثرية والمشروعات التنموية.

وقال محافظ الوادى الجديد إن زيارة رؤساء الجامعات تأتى في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة التعليم العالي لتخصيص مساحات من الأراضي بالمحافظة لإقامة مشروعات استصلاح وزراعة ومشروعات تنموية.

وأضاف أن وفد رؤساء ونواب الجامعات المصرية، ضم الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور حسن عبدالله نائب رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور مجدى محمد على نائب رئيس جامعة أسوان.

رؤساء الجامعات المصرية يزورا الوادى الجديد