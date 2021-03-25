شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تجرى حركة تنقلات محدودة تضم 7 قيادات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لـ7 قيادات محلية، فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بجميع محافظات الجمهورية بما يسهم فى ضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم.

وأشار وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إلى أن الحركة ضمت تعيين كل من مجدى عبدالحميد عنانى من وظيفية رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية فى وظيفة سكرتيراً عاماً لمحافظة الإسماعيلية، وتعيين اللواء أيمن محمد الشريف، من وظيفة رئيس مدينة الأقصر لوظيفة سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء، كما شملت الحركة تعيين تامر سعيد محمد عياد من سكرتير عام الإسماعيلية إلى سكرتير عام محافظة قنا.

وأضاف الوزير، أن الحركة شملت أيضاً تعيين اللواء مجدى محمد الوصيف سكرتير عام مساعد جنوب سيناء فى وظيفة سكرتير عام مساعد دمياط، ونقل اللواء هشام على الطويل من سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء وتعيين اللواء عاطف محمد وجدى، من رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وتعيين طارق لطفى حسين من محافظة أسوان إلى رئيس مدينة الأقصر.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقى القيادات على التفانى فى أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة فى الملفات المهمة.