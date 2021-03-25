شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام لمساعدة مليون مواطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النائب أحمد أبو هشيمة، برتوكول تعاون لمساعدة 200 ألف أسرة "مليون مواطن"، مع بنك الطعام المصرى، حيث من المقرر أن يتم توزيع سلع غذائية على مليون مواطن خلال شهرين تبدأ بشهر رمضان.

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، أنه من المقرر أن يتم مساعدة 200 ألف أسرة، بما يقارب مليون مصرى، على مدار شهرين تبدأ من شهر رمضان، وسيكون الهدف القرى الأكثر احتياجا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على المبادرات التى استهدفت تلك القرى، والذى يمس ما يقرب من 50 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه خلال 3 سنوات سنرى تغير كبير فى القرى الأكثر احتياجا.

وأضاف أبو هشيمة خلال فعاليات توقيع البروتوكول، مع مؤسسة بنك الطعام المصرى"هذا التعاون ليس الأول.. والعام الماضى نظمنا مبادرة ناجحة جدا.. والسنة دى هيتم مساعدة ما يقرب من مليون مصرى بالقرى الأكثر احتياجا"، مشيرا إلى أن التعاون القادم سيكون أيضا لخدمة ومساعدة القرى الأكثر احتياجا.

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى، أنه من المقرر أن يتم مساعدة 100 ألف أسرة خلال شهر رمضان، بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشيرا إلى أنه سيتم مساعدة 100 ألف أخرين فى الشهر التالى.