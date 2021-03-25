شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التنمية المحلية تناشد المواطنين سرعة التصالح بمخالفات البناء قبل 31 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها مناشدة وزارة التنمية المحلية للمواطنين سرعة التصالح في مخالفات البناء قبل 31 مارس، إضافة إلى مواصلة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس وتعليق الملاحة مؤقتًا، وتحذير هيئة الأرصاد من تواصل انخفاض الحرارة لمنتصف الأسبوع، وآخر استعدادات منتخب مصر لمواجهة كينيا في تصفيات أمم أفريقيا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

التنمية المحلية تناشد المواطنين سرعة التصالح بمخالفات البناء قبل 31 مارس

ناشد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المواطنين فى جميع المحافظات بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية فى المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجارى "31 مارس".

الحكومة: لا صحة لإطلاق روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من رابط جديد، لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهرياً، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء.

مواصلة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. وتعليق الملاحة مؤقتًا.. صور

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتًا، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

"الصحة" تكشف استعداداتها للموجة الثالثة من كورونا .. توفير كافة الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات.. والتوسع فى التطعيمات بتجهيزها داخل 5600 منشأة طبية.. وحزمة إجراءات إضافية لمواجهة استغلال الفيروس للتقلبات الجوية

أكدت وزارة الصحة والسكان استعدادها بـ 600 مستشفى و5000 وحدة صحية لمواجهة فيروس كورونا مؤكدة أن لقاحات كورونا تسهم إلى حد كبير فى تخفيف أو منع مضاعفات المرض مع توفير حماية من العدوى وهو ما يقلل الإصابات مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى التطعيمات.

القبطانة مروة السلحدار: خبر جنوح السفينة بقيادتي غير حقيقي.. تعرضت لحملة تشويه ممنهجة.. وفوجئت بحسابات وهمية لى على مواقع التواصل.. وأزمة الحاوية انتهت بشكل احترافى

دخلت واقعة جنوح حاوية بالممر الملاحى لقناة السويس، من مجرد واقعة واردة الحدوث فى أى مكان بالعالم إلى مادة دسمة لترويج الشائعات يتلقفها رواد السوشيال ميديا .

التعليم: اجتياز من حضر امتحان الترم الأول لثانوى عام وامتحان تكميلى لمن تغيب بعذر

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل من حضر من طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات الفصل الدراسي الأول فهو اجتياز بعد أن قررت الوزارة أن اختبارات الترم الأول بلا درجات تضاف لمجموع الطالب.

الأمم المتحدة تشيد بتجربة مصر فى مكافحة السل.. وتؤكد: دورها ملموس

سلط تقرير للأمم المتحدة اليوم، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة السل، الضوء على تجربة جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن لها دورا ملموسا في دحر السل، حيث يعتبر القضاء على السل مشكلة صحة عامة عالمية، والهدف العالمي المحدد زمنياً لإنهاء وباء السل العالمي هو خفض معدل الإصابة العالمي إلى أقل من 1.000 شخص لكل مليون نسمة في عام 2015 ليصل إلى أقل من 100 شخص لكل مليون نسمة بحلول عام 2035.

أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق فعاليات معرض «ذا ريل جيت».. باستثمارات 700 مليون جنيه وشراكة استراتيجية مع أشهر العلامات.. والمطورون العقاريون ورجال الأعمال يكشفون عن خططهم فى أجرأ حوارات مع ”الخليج 365”

تنطلق اليوم فعاليات معرض «ذا ريل جيت»، والذى يعد أول معرض عقارى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ولأول مرة أيضا يقدم المعرض تجربة افتراضية فريدة للتغلب على قيود السفر والوصول إلى العملاء من جميع المحافظات المصرية وأنحاء العالم من قلب القاهرة من خلال المعرض الإلكترونى، والذى سينطلق بالتزامن مع فعاليات المعرض من خلال الأونلاين.

محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع للفراعنة أمام كينيا بمواجهة الليلة

يدخل منتخب مصر في السادسة مساء اليوم الخميس مباراة هامة عندما يحل ضيفا على المنتخب الكيني فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، ويبحث حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

الأرصاد: الحرارة تواصل الانخفاض لمنتصف الأسبوع.. وتحذر من تخفيف الملابس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد الموجة الحارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

مواجهات مثيرة فى ملاعب العالم.. مصر تحاول حسم التأهل أمام كينيا بتصفيات أمم أفريقيا.. منتخب ليبيا يعود للظهور على ملعبه بعد سنوات بمواجهة نارية أمام تونس.. وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا يسعون للحفاظ على الهيبة

تتجه أنظار العالم، اليوم الخميس، صوب مختلف الملاعب الأوروبية والأفريقية لمتابعة المباريات التى ستقام فى التصفيات المؤهلة لبطولتى كأس العالم وأمم أفريقيا المقبلتين، وعلى رأسها مباراة كينيا ضد مصر التى ستكون ضمن أولويات الجمهور المصرى الباحث عن متابعة الأسطورة محمد صلاح العائد بعد غياب للمشاركة من جديد فى المباريات التى يخوضها الفراعنة وتحت قيادة المدير الفني حسام البدري.