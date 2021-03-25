شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يطالب المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة من فول الصويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين الخميس، المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة من فول الصويا بعد توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تعاقد الدولة على إستلام المحصول الصيفي من المزارعي، ضمن خطة مصر للنهوض بزراعة المحاصيل الزيتية وتقليل الفجوة الزيتية

وأضاف أبوصدام في تصريحات صحفية، الخميس، أن فول الصويا من أهم الزراعات الصيفية سهلة التسويق في ظل عزم الحكومة على تفعيل الزراعة التعاقدية لفول الصويا مطالبا الشركات بسرعة التعاقد مع مزارعي فول الصويا لشرائه.

وأوضح نقيب الفلاحين أن النقابة سوف تساهم بكل الطرق المتاحة في اتمام عقود شراء فول الصويا من الفلاحين بطريقة الزراعة التعاقدية، مشيرًا إلى أنه ورغم الأهمية الكبيرة لفول الصويا كمحصول تصنيعي ننتج منه الزيت والعلف والعديد من المنتجات الآخري إلا أن المساحة المنزرعة من فول الصويا الموسم الماضي لم تتعدي الـ38 ألف فدان

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 57 ألف طن من فول الصويا فيما استوردنا العام الماضي من امريكا واورجواي والأرجنتين ما يقارب 4 ملايين و581 الف طن من فول الصويا، موضحًا أن انخفاض المساحات المنزرعة من فول الصويا كان بسبب ارتفاع تكلفة زراعته وقلة الإنتاجية وصعوبة تسويقه وعدم استقرار أسعاره في ظل اعتماد المصانع والشركات على الاستيراد

وتوقع نقيب الفلاحين زيادة كبيره في مساحات زراعة فول الصويا هذا العام والذي تبدأ زراعته عقب إخلاء الأرض من المحاصيل الشتوية المبكرة مثل البرسيم والبصل والقمح والفول البلدي في أبريل المقبل، موضحًا أن الميعاد الأمثل لزراعة فول الصويا هو النصف الأول من شهر مايو المقبل.

وأكد نقيب الفلاحين أن توقع زيادة المساحات المنزرعة من فول الصويا ترجع إلى وجود أصناف مستنبطة حديثًا من تقاوي فول الصويا عالية الإنتاجية ومقاومة لدودة ورق القطن مع انتشار ثقافة زراعة فول الصويا بالتحميل على الذرة والقصب ومحاصيل الخضروات الأخرى وتقلص المساحات المنزرعة من الأرز والقطن مما يفسح المجال لزراعة فول الصويا كمحصول صيفي بديل وزيادة الطلب على فول الصويا كمنتج أساسي للزيت الذي نستورد منه نحو 98% من احتياجتنا السنوية والعلف الذي يمثل 70% من مدخلات صناعة الدواجن مع ارتفاع أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة بالاضافه إلى عزم الحكومة على تفعيل الزراعة التعاقدية لفول الصويا لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي