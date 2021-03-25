«اللي مقالتوش أمي ليا».. مدارس الإسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بأوشحة وقلوب حمراء وبلالين، احتفل مديرو وقيادات الادارات التعليمية في الاسكندرية، بعيد الام وجرى تكريم الأمهات المثاليات التي تم اختيارهن وفق ضوابط وشروط محددة، ومنحهم شهادات تقديرية وهدايا عينية.

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

في إدارة الجمرك التعليمية، ترأس عبدالعاطى التمساح مدير عام الإدارة، الاحتفال بعيد الأم وتم تكريم الامهات المثاليات ومنحهن شهادات تقدير،وميدالية تقديراً من الإدارة وعرفاناً بجهودهن.

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

وقدمت الطالبة ملك أسامة، بمدرسة السواحل الابتدائية الرسمية لغات، قصيدة بعنوان (اللى مقالتوش أمى ليا) بهذه المناسبة، كما تم عمل قرعة علنية لاختيار الأم المثالية على مستوى الإدارة، حيث فازت محاسن صبحى، بالحسابات بلقب الأم المثالية على مستوى الإدارة، وتم منحها مصحف كهدية تذكارية.

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

وألقى عبدالعاطى التمساح مدير الادارة كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لجميع العاملات بالإدارة تناول فيها دور المرأة وأن المرأة هي كل المجتمع وليست نصفه فقط، وأن الأم هي الأصل الذي يبدأ منه المجتمع والأسرة والدولة والوطن، فهي الحاضنة للرجل، وهي مربية الأجيال، وهي كل المجتمع.

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

وفى إدارة المنتزة التعليمية، جرى تنظيم احتفالية برئاسة شريف فتحى، مدير عام الإدارة لتكريم الأمهات المثاليات، وزوجات الشهداء في سابقة هي الأولى بالإدارة إيماناً منه بمدى التضحية التي قدمها الشهيد لوطنه فقام بتحية زوجات الشهداء للدور والجهد المبذول تجاه أبنائهم.

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

وفى إدارة وسط التعليمية، حصلت علا سليمان خليل مدير عام الإدارة على درع الأم المثالية للعام 2021 من نقابة المعلمين، أمس فيما نظمت الإدارة احتفالية بمناسبة عيد الام وكرمت الامهات المثاليات على مستوى الادارة.

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

وفى إدارة غرب التعليمية كرمت ناديه فتحى، مدير عام الإدارة الامهات المثاليات بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصرية للعام 2021، كما كرمت إحسان عبداللطيف مدير مدرسة نبع الفكر الثانوية الرسمية لغات لوصولها سن الكمال (السن القانوني للمعاش).

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

"اللى مقالتهوش أمى ليا" .. مدارس الاسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات للعام 2021 (صور)

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