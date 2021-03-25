شكرا لقرائتكم خبر عن «مرصد المرأة»: 714 سيدة مصرية بمجالس إدارات المؤسسات الشركات والبنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الجامعة الامريكية بالقاهرة التقرير السنوي الخاص بمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات لعام 2020، وتضمنت النتائج تقرير هذا العام وصول عدد النساء في مجالس الادارة نهاية العام الماضي إلى 13 ٪ ،مسجلة معدل نمو إيجابي بنسبة 30٪ مقارنة بـ 10٪ في عام 2019، كما أن إجمالي عدد النساء في مجالس إدارات الشركات والبنوك يصل إلى 714 سيدة.

وأوضح التقرير أن إجمالي الفجوة بين الجنسين للوصول إلى هدف استراتيجية 2030 هو 945 سيدة (320 في البورصة المصرية، و50 امرأة في البنوك، و95 سيدة في شركات ريادة الأعمال العامة، و480 امرأة في شركات الرقابة المالية بحاجة إلى الانضمام إلى مجالس الإدارة حتى عام 2030).

يذكر أن مرصد المرأة في مجالس الادارات للاعوام الماضيه كان قد خرج بمجموعة من التوصيات كان من اهمها العمل على توفير برامج تدريبية لتمكين المرأة ولكي يكون لدينا نساء مؤهلات للمشاركه الفعالة في مجالس الادارات وأكدت رئيس المجلس القومي للمراة مايا مرسي أنه تم تنفيذ هذه التوصيات، موضحة أنه يجب ان لا يقتصر مؤشر تمثيل المرأة في مجلس الإدارات على تمثيل المرأة بشكل كمي فقط.

شاركت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعالية إطلاق التقرير والذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأكدت مرسي أن مرصد المرأة في مجلس الادارات يأتي تماشيا مع الإستراتيجية المصرية لتمكين المرأة ومؤشراتها وكذلك مرصد المرأة المصرية. مشيرة ايضا أن قد تم تضمين مرصد المرأة في مجلس الادارت ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» الذي تم إطلاقه مؤخرًا بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي كمحرك رئيسي للتغيير ضمن خطة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة.

جدير بالذكر أنه قد تأسس مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة في عام 2017 من قبل كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.