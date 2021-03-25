شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الاستثنائي الأول لـ«تنمية المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد الاجتماع الاستثنائي الأول للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مساء أمس، والذي دعت له جمهورية مصر العربية بعد استكمال اعمال مجموعتي العمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء لصياغة اللوائح المالية والإدارية.

ترأست الجلسة الافتتاحية مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري للمنظمة والتي رحبت برؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع، مستعرضة أهم القرارات التي صدرت عن اجتماع الدورة الأولى العادية والتي انبثق عنها هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمنظمة وكذلك اعتماد معايير اختيار المديرة التنفيذية للمنظمة، وذلك لبدء إطلاق المنظمة في شهر المرأة شهر مارس.

أكد السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية في الكلمة التي القاها نيابة عن الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي على الاهمية التي توليها مصر لقضايا المرأة وتعزيز دورها في جهود التنمية بالدول الاعضاء في المنظمة، وهو دليل ايضاً على دور مصر الفعال في دعم جهود الامانة العامة في تنفيذ قرارات المنظمة وجميع الجهود الأخرى المتصلة محل الاهتمام المشترك.

اشار السفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية ورئيس وفد مصر إلى آخر التطورات التي تمت من تجهيز مقر المنظمة والتي تتم بناء على تعليمات من السيد رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل للمنظمة، مستعرضًا أخر المستجدات المتعلقة بمقر المنظمة في القاهرة.

والقى ممثلي كل من المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، وفلسطين والكويت، والجابون، وباكستان وموريتانيا والكاميرون والمالديف كلماتهم، الذين عبروا خلالها على تقديم الشكر لمصر على الجهود التي تقوم بها لتنظيم إطار عمل منظمة تنمية المرأة المستحدثة وتنسيق الجهود بين كافة الدول الاعضاء، معبرين عن تطلعهم للبدء الفعلي للمنظمة في مباشرة أعمالها، ومؤكدين على دعمهم الكامل لمصر ولمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي.

انتقل بعد ذلك المشاركين إلى الجلسة المغلقة التي توافقت خلالها الدول على اعتماد اللوائح الماليه والاداريه ومعايير اختيار المديرة التنفيذية المنظمه واختتمت د. مايا مرسى الاجتماع مقدمة خالص شكرها للسيدات والسادة رؤساء الوفود متمنية نجاح المنظمة والتي يتزامن بدء عملها الفعلي مع احتفالات العالم بالمرأة في شهر مارس وأكدت أن الحكومة المصرية لن تألو جهداً من أجل دعم جهود عمل المنظمة الوليدة كما اعتادت أن تفعل منذ بداية التجهيز لإطلاق هذه المنظمة.