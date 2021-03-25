شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء قوائم انتظار عمليات «الأنف و الأذن والحنجرة» بمستشفي القرنة المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور مصطفي حفني مدير مستشفي القرنة المركزي ان قسم الانف والانف والحنجرة يقوم باجراء اكثر ٣٠ عملية جراحية داخل المستشفي اسبوعيا وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في انهاء جميع عمليات قوائم الانتظار.

واكد حفني ان مستشفي القرنة المركزي هي الوحيدة الان التي تقوم باجراء عمليات «استئصال اللوزتين» وذلك نظرا لتوقف اجراء هذه العمليات داخل مستشفي الأقصر العام ومستشفي الأقصر الدولي نتيجة لاعمال التطوير لدخولهما ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقدم الدكتور مصطفي حفني الشكر للمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر والدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر لما يقدمانه من دعم للمستشفي وللطاقم الطبي لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.