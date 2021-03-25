شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: تبطين 389 كم ترع بتكلفة مليار و200 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جاري تطوير وتبطين 389 كيلومترا، ترع، بقري المحافظة، بتكلفة مليار، و200 مليون جنية، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع .

وأكد «المحافظ» خلال حوار مجتمعي، حول مبادرة حياة كريمة بمدينة مغاغة، ان أعمال التنفيذ تتم بجدية، وتم الانتهاء من عدة فروع ببعض القرى.

قال المحافظ: تخدم المرحلة الأولي لخدمة مساحة 77250 فدان موزعة على 10 مراكز بينهم 9 بالمنيا ومركز ديروط بأسيوط. حيث سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي ألي تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوي معيشة المواطنين. كما يساهم في تعظيم الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلة توصيل المياه في نهاية الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه.

يذكر ان تنفيذ المرحلة الأولي بطول 158 كيلومترا، وبقيمة 485 مليون جنية داخل 10 مراكز بينهم 9 مراكز في المنيا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، ومركز ديروط في أسيوط، بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد 2037 والتي تهدف ألي توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد البشرية، تحقيق العدالة في توزيع المياه بوصولها لنهاية الفروع.