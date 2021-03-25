شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش مع نواب البرلمان عددًا من المشكلات ويوجه بحلها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نواب البرلمان بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد المنيا القومي 102، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر، مؤكداً ان الدولة تتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على أراضي المحافظة ومن أولوياتها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
جاء ذلك خلال عقد المحافظ الاجتماع الدوري مع نواب البرلمان عن دوائر «المنيا – أبوقرقاص – ديرمواس- ملوي»، وذلك لمناقشة العديد من المشكلات والقضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة وتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن.
وقال المحافظ، إنه تم التشغيل التجريبي لمصنع العسل الأسود بقرية تونا الجبل بمركز ملوي، وذلك عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بالمصنع بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، لتشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها، والتي جاء منها مصنع العسل بمركز ملوي.
واستجاب المحافظ، لطلبات مقدمة من أحد النواب بشأن فتح أحد المخابز بكمين الصفا لخدمة الاسر الكائنة بمنطقة الصفا، حيث وجه المحافظ بسرعة التنسيق مع جهاز المنيا الجديدة، ومديرية التموين لإجراء المعاينة الخاصة بالمخبز واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، بالإضافة لإدراج مركزي شباب مدينة ابوقرقاص، وقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا ضمن اعمال الانشاء والتطوير.
وحث المحافظ، نواب البرلمان على دعوة المواطنين للتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض، أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام، ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
ووجه المحافظ، بدراسة إمكانية إقامة مدرسة ثانوي بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا لخدمة أهالي القرية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الأبنية التعليمية.
كما وجه المحافظ، الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات على الجهود المبذولة، والتنسيق المباشر مع نواب البرلمان في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين بكافة قري ومراكز المحافظة، مؤكداً على الدور الإيجابي الناتج عن المشاركة بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
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