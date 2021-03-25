شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش مع نواب البرلمان عددًا من المشكلات ويوجه بحلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نواب البرلمان بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد المنيا القومي 102، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر، مؤكداً ان الدولة تتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على أراضي المحافظة ومن أولوياتها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك خلال عقد المحافظ الاجتماع الدوري مع نواب البرلمان عن دوائر «المنيا – أبوقرقاص – ديرمواس- ملوي»، وذلك لمناقشة العديد من المشكلات والقضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة وتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن.

وقال المحافظ، إنه تم التشغيل التجريبي لمصنع العسل الأسود بقرية تونا الجبل بمركز ملوي، وذلك عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بالمصنع بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، لتشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها، والتي جاء منها مصنع العسل بمركز ملوي.

واستجاب المحافظ، لطلبات مقدمة من أحد النواب بشأن فتح أحد المخابز بكمين الصفا لخدمة الاسر الكائنة بمنطقة الصفا، حيث وجه المحافظ بسرعة التنسيق مع جهاز المنيا الجديدة، ومديرية التموين لإجراء المعاينة الخاصة بالمخبز واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، بالإضافة لإدراج مركزي شباب مدينة ابوقرقاص، وقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا ضمن اعمال الانشاء والتطوير.

وحث المحافظ، نواب البرلمان على دعوة المواطنين للتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض، أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام، ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

ووجه المحافظ، بدراسة إمكانية إقامة مدرسة ثانوي بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا لخدمة أهالي القرية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الأبنية التعليمية.

كما وجه المحافظ، الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات على الجهود المبذولة، والتنسيق المباشر مع نواب البرلمان في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين بكافة قري ومراكز المحافظة، مؤكداً على الدور الإيجابي الناتج عن المشاركة بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.