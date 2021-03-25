شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق موقع مبادرة «نورت بلدك».. توفير تمويل مشروعات للمصريين العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لتنسيق الجهود بين الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، أطلقت وزارتا الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية موقعًا إلكترونيا لمبادرة «نورت بلدك»، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الموقع يهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين من الجائحة، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، وما يختارونه من طرق التعاون، سواء تمويل المشروعات التي يعتزمون إطلاقها أو التدريب للتحويل الوظيفى، أو توفير فرص العمل المختلفة، بالتسجيل عبر الموقع التالى:



https://nawartbaladk.gov.eg/

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتنفيذ الخطط الاقتصادية بدمج المصريين في الخارج، والاستفادة من مهاراتهم لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الرؤية السياسية بالاستثمار في العنصر البشرى، استكمالًا للمرحلة الأولى، التي أسهمت في توفير فرص التدريب والتأهيل للمصريين العائدين من الخارج.