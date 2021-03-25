شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة اليابانية مالكة السفينة الجانحة : «الآمر يشبه تحريك حوت ضخم على شاطئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذرت شركة شوي كيسن اليابانية التي تملك سفينة حاويات عالقة في قناة السويس، اليوم الخميس، وقالت إنها تعمل على حل الموقف، حيث تعرقل السفينة العالقة مرور سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات.

وأضافت الشركة أن عملية تحريك السفينة «بالغة الصعوبة» لكن جنوحها لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفط، وقالت الشركة في بيان أصدرته باللغة الإنجليزية بعد أكثر من 24 ساعة على جنوح السفينة «نعتذر بصدق على التسبب في قدر كبير من القلق».

وذكرت الشركة أن عدد الطاقم على متن السفينة يبلغ 25 فردا كلهم هنود، والسفينة محملة بالكامل بسلع استهلاكية متجهة للأسواق الأوروبية في 20 ألف حاوية شحن.

ووصفت الشركة المتخصصة المعنية حاليا بمحاولة تحرير السفينة الأمر بأنه يشبه محاولات تحريك حوت ضخم من على شاطئ، وقاومت السفينة التي يبلغ طولها نحو 400 متر حتى الآن محاولات تحريرها عن الحافة الرملية من القسم الضيق من قناة السويس.

وانغرست السفينة في حافة القناة بعد أن فقدت التحكم في توجيهها بسبب رياح قوية، وقالت مصادر في القطاع إن شركة شوي كيسن وشركات التأمين على السفينة، وهي إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم التي تعلق في قناة السويس، تواجه مطالبات بتعويضات تبلغ ملايين الدولارات حتى إذا جرى تعويم السفينة سريعا.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.