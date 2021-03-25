شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأم.. توزيع هدايا عينية على مرضى الأورام بمستشفى عبدالناصر بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة انسانية جديرة بالاحترام، حرص مجموعة من لجنة الخير بإحدى الشركات الصناعية في الاسكندرية، على مشاركة الأمهات المرضى في مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحى في الاسكندرية المخصص لعزل وعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد، الاحتفال بعيد الأم للعام 2021، داخل المستشفى.

وقام أهل الخير في الشركة بتوزيع هدايا عينية على السيدات من مرضى قسم الأورام داخل المستشفى، لرفع الروح المعنوية لهم واحساسهم بعيد الأم حتى وإن لم يكونوا وسط أسرهم خارج أسوار المستشفى.

أهل الخير .. توزيع هدايا عينية على مرضى الأورام لمستشفى جمال عبدالناصر فى الاسكندرية بمناسبة عيد الأم (صور)

أهل الخير .. توزيع هدايا عينية على مرضى الأورام لمستشفى جمال عبدالناصر فى الاسكندرية بمناسبة عيد الأم (صور)

بدوره قال الدكتور هاني غزال، مدير عام مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي الجديد في الإسكندرية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد والمحجوزين في المستشفى لتلقي العلاج، انخفض إلى حوالي 70 مريض فقط.

وأضاف «غزال»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن عدد المصابين الذين يتم عرضهم على الاستقبال والطوارئ بالمستشفى قبل تحديد الموقف من حجزهم أو تحويلهم للعزل المنزلى انخفض أيضا إلى أكثر من 50%، ما يعني وجود انخفاض في عدد المصابين بالفيروس على المستوى العام.

أهل الخير .. توزيع هدايا عينية على مرضى الأورام لمستشفى جمال عبدالناصر فى الاسكندرية بمناسبة عيد الأم (صور)

أهل الخير .. توزيع هدايا عينية على مرضى الأورام لمستشفى جمال عبدالناصر فى الاسكندرية بمناسبة عيد الأم (صور)

ولفت إلى أن مستشفى جمال عبدالناصر تعد الأكبر في استقبال وفحص وعزل مصابي كورونا على مستوى المستشفيات المخصصة لفرز وعزل مصابى الفيروس في الاسكندرية، يأتي ضمن 3 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى في الاسكندرية، مخصصة لاستقبال وفحص وعزل مصابي فيروس كورونا.

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