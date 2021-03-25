شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، إعادة فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية بعد التحسن النسبي في حالة الطقس والأحوال الجومائية.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية، التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن .فيما بدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه «شاهين» جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ ضربت سواحلها، منذ ثلاثة أيام، رياح شديدة مثيرة للغبار والاتربة ما أدى لانعدام الرؤية على بعض الطرق الرئيسية.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.