شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يخصص وحدة سكنية لمواطنة بمركز أوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخصيص وحدة سكنية للسيدة صباح أبوالعلا من مواطني مركز ومدينة أوسيم بدلا من وحدتها السكنية التي تم اخلاءها، وذلك في إطار حرص المحافظة على الوقوف بجانب المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

جاء قرار محافظ الجيزة خلال الاجتماع الدوري للإسكان الاقتصادي والذي ترأسه المحافظ بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، وهند عبدالحليم نائبة المحافظ لشؤون تنمية المجتمع، واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء تامر أبوالنجا المشرف العام على الأحياء والتي أكد خلاله المحافظ ان الدولة لن تتواني عن الوقوف بجانب مواطنيها وتقديم يد العون لهم وتوفير حياه كريمه .