شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إقبال كبير علي معرض البيئة السيناوية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد معرض الأشغال اليدوية ومنتجات البيئة السيناوية بكافيه الركن الثقافي بالعريش، إقبالا كبيرًا من الزائرين، لليوم الثاني على التوالي.

ويشمل المعرض منتجات الأشغال اليدوية والتراثية المطورة ومنتجات البيئة السيناوية من الشباب مثل المشغولات اليدوية المطرزة وأشغال الابرة والكروشيه والملابس والمفروشات والبراقع والميداليات والشنط والطواقى والكوفيات والهدايا المطرزة بالطابع البدوى وأعمال التطريز السيناوى والأكلمة وأعمال الديكور .

كما يضم المعرض الطارات المطرزة والبراويز المستخرجة من جذوع الأشجار والرسم على الخشب، وكروت الأفراح والمعايدة وباقى المناسبات.. إلى جانب الكمامات المطرزة، علاوة على المخبوزات وبعض المأكولات المنزلية والحلوى المصنعة منزليًا.

وأعلن اسلام عابد المشرف على المعرض أن المعرض مستمر حتى الجمعة المقبلة..مشيرًا إلى أنه تم افتتاح المعرض أمس، بحضور عدد من المثقفين ورموز المجتمع السيناوي.

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش

معرض البيئة السيناوية بالعريش