شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: العند لعنة والعنيد محروم من البركات.. والله يقبل التوبة من المخطئين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن العند ينتج عنه لعنة والعند بداية الخطوات الأولية للانحدار تجاه الخطية، والتوبة ساحرة والله يفتش بين عباده كل يوم للبحث عن التائبين والقلوب الصافية القريبة منه.

وأضاف البابا خلال العظة الروحية التي ألقاها مساء أمس، تحت عنوان «سفر زكريا ومثل الابن الضال»، قائلاً كما بدأت الأسبوع الماضي أن نتأمل في أناجيل الأحاد من الصوم البكير، ونحن اليوم في الأسبوع الثالث «الابن الضال» ونربط بين الإنجيل وسفر من أسفار الأنبياء الصغار واليوم سنقوم بعمل ربط بين انجيل الابن الضال وسفر زكريا.

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)

وحكى البابا قصة الابن الضال، قائلاً أنها قصة مؤثره فينا كلنا، قصة أب غني له ابنين والابن الصغير أخذ ماله وترك بيت أبيه، انتبه عدو الخير دائمًا يطرح فكرة وإذا تجاوبت معها فعدو الخير يتملكك، وهذا ما حدث مع الابن الأصغر، أنطلق الابن وهو يظن أنه انطلق إلى حرية واسعة ولم يعد هناك قيود والمستقبل مفتوح على مصرعية، وهذه هي خطة عدو الخير عندما يريد أن يوقع بينا، وهذه الفكرة هي التي تخرب حياة الإنسان ويظن الإنسان أنه ينطلق إلى السعادة وهو لا يدري أنه ينطلق إلى التعاسة.

وتحدث البابا عن الانسان العنيد بقوله: العند بداية الخطية والإنسان العنيد يحرم نفسه من البركات التي يمكن أن يتمتع بها مثل يونان، وفي سفر زكريا يقول «هكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ: ارْجِعُوا عَنْ طُرُقِكُمُ الشِّرِّيرَةِ وَعَنْ أَعْمَالِكُمُ الشِّرِّيرَةِ فَلَمْ يَسْمَعُوا وَلَمْ يُصْغُوا إِلَيَّ، يَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ» احترس أيها الحبيب من العند لأنها الخطوة الأولى في انحدار الإنسان نحو الخطية، والعند ينتج عنه لعنة، واللعنة هي من يحتمل أن يرفع صراخه إلى الله والله يقول له لن أسمع لك لأنك لم تسمع للوصية.

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)

وقال البابا أن الخطية تصل بالإنسان لمرحلة الجوع، وعدو الخير يضع لك أفكار سلبية حتى لا ترجع إلى الرب وتهلك ولكن استمروا في طريق التوبة، فالله يقبل التوبة، الله الرحوم الذي يفتح أحضانه على عود الصليب يقبل توبة الإنسان على الدوام، وكلمة التوبة كلمة ساحرة وبها عمل الروح والنعمة إلى قلب الله، الله يفتش بين البشر كل يوم عن البشر التائبين، يجول في كل مكان ويبحث عن الذين قلوبهم كامله نحوه، الله الأب الغفور الرحيم في هذا المثل لم يفعل أي شيء سواء أنه قابله بالأحضان، مخاطباً الشعب: أرجوك ضع أمامك مشاعر الابن والأب في هذه اللحظة وتأمل فيها، الخطية تجرح قلب أبونا السماوي وعندما نعود له بتوبتنا كأننا نضمد جراح أبونا السماوي.

وتحدث البابا عن التوبة بقوله أن توبة الإنسان هي سبب الفرح، والتوبة عمل داخلي في قلب الإنسان، والله يقبل التوبة والإنسان يرفض توبة أخوة وهذه هي قساوة القلب،و الله يقبل توبة الإنسان الخاطي مهما كان زمن خطيته والإنسان يرفض وهنا العجب يا أخوتي وقساوة قلب الإنسان، اجتهد وفتش في قلبك لئلا تكون القساوة قد تسربت إلى قلبك، ودائمًا نصلي «أرحمني يا الله» لنحمي أنفسنا من القساوة.

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)