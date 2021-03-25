شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يُدشّن 3 مذابح في أول كنيسة تحمل اسم القديسة فيلومينا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، ٣ مذابح جديدة في كنيسة الشهيدة فيلومينا بدير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة إلى جانب الأنبا ساويرس أسقف ورئيس الدير المُجَلَّس حديثًا.

دُشن المذبح الرئيس على اسم الشهيدة فيلومينا، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا بيشوي، والقبلي على اسم القديس يوسف النجار.

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)

وعقب انتهاء طقس التدشين، ألقى البابا عظة روحية مقتضبة قال فيها:«كل سنة وأنتم طيبين، يعطينا الله نعمة في تدشين هذه الكنيسة الجميلة، وكما علمت من الأنبا ساويرس أنها أول كنيسة على اسم القديسة الشهيدة فيلومينا في الكرازة المرقسية كلها في مصروالخارج، يوم التدشين يوم مهم لأنه عيد ميلاد الكنيسة ونستخدم الصلوات التي استخدمها سليمان الحكيم في تدشين هيكل سليمان في العهد القديم».

وقال أن صلوات التدشين تدور حول ثلاث مراحل، المرحلة الأولى نطلب فيها الرحمة من الله ويكون المرد «يارب ارحم» وهي الكلمة الوحيدة التي يستطيع أن ينطق بها الإنسان أمام الله لذلك تعلمنا الكنيسة أن نبدأ صلواتنا ونقول مزمور التوبة «ارحمنى يا الله» ونصلي كثيرًا كيرياليسون، والمرحلة الثانية: يقف الآباء حول المذبح الذي سوف يتم تدشينه ويكون مرد الصلوات «آمين»، ونذكر أن المذبح يقدم لنا الحياة الطاهرة ويساعدنا على غفران خطايانا ويعلمنا أن نتخلى عن الأفكار الجاهلة، ونقول لربنا استجب يارب ونرشم المذبح بعلامة الصليب بدون استخدام الميرون.

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)

وأضاف:«المرحلة الثالثة نضع زيت الميرون المقدس ونذكر اسم المذبح ومكانه ونرشم الثلاثة رشومات ونمسح المذبح بالكامل بزيت الميرون علامة التدشين والتخصيص ويصبح هذا المكان لا يستخدم سوى في الصلوات، والمرد هنا يكون»هليللويا«، مرد الفرح. وهذا يُحدِث تواصل بيننا وبين القديسين في السماء، ويصبح هذا اليوم يوم فرح، وهو العيد المحلي للكنيسة».

واختتم: قمنا بتدشين حامل الأيقونات وأيقونة الشرقية في الثلاثة مذابح، وهى المذبح الأوسط على اسم الشهيدة فيلومينا، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا بيشوي، والمذبح القبلي على اسم القديس يوسف النجار، مشيرا إلى أن يوم التدشين بداية جديدة والتدشين آخر خطوة في إنشاء الكنيسة ونحن نتذكر أبونا أنجيلوس وتعبه في هذه الكنيسة والدير والآباء الرهبان.

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)

البابا: العند لعنة والعنيد محروم من البركات .. والله يقبل التوبة من المخطئين والأخ لا يقبل توبة أخيه (صور)