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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

 

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 3.5 جنيه والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه.

 

والجوافة  9 جنيهات

 

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 للكيلو  والفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.

 

- الباذنجان  الأبيض 6.5 حنيه

 

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات

والفلفل الألوان 20 والليمون 20 جنيه.

الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

التفاح السكرى 26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي 9 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8.5 جنيه

البرتقال بسرة 8.5 جنيه والبرتقال البلدى 5 جنيهات

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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