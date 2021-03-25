تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 3.5 جنيه والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه.

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محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع