شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 3.5 جنيه والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه.
والجوافة 9 جنيهات
- الباذنجان الرومى بـ 5.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات
والفلفل الألوان 20 والليمون 20 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8.5 جنيه
البرتقال بسرة 8.5 جنيه والبرتقال البلدى 5 جنيهات