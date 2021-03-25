شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل والمدرجة خلال الخطة التدريبية للعام المالي الحالي، بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية إعداد صف ثان من القيادات المحلية المدربين على التعامل مع كافة المستجدات.

ويستمر الجزء الثاني من الدورة، على مدار 3 أسابيع، ويستفيد منها 50 متدرباً من الوزارة وجميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، في تصريحات صحفية الخميس، اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات، والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب، ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل، وبناء الإنسان المصري، وتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تهدف الي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل في المحليات يعمل علي صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم بما يعمل على الإرتقاء بمستوي الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين علي أرض الواقع، مؤكداً أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب حديثة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الجزء الثاني التركيز علي ورش العمل ونماذج المحاكاة في جميع الموضوعات التي تخص الإدارة المحلية بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل متقدمة في مجالات التفكير الإبداعي والابتكاري والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعي وهندسة الانسانيات.

ووجه الوزير القائمين علي تنفيذ دورة قادة المستقبل بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم بإعدادها المتدربون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات في المحليات، وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، مؤكداً اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين في هذه الدورة وتكريم الأوائل فيها بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة سواء داخل مصر أو خارجها لرفع وعيهم واطلاعهم علي ثقافات وخبرات عالمية في مجال الإدارة المحلية ولتحفيزهم علي الاستمرار في التفوق وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين علي مستوي جميع المحافظات وديوان عام الوزارة، إضافة إلى بعض المتميزين الحاصلين علي دورات اعداد المتدربين TOT وذلك عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي، ومقابلة شخصية ومعايير محددة، كما تم وضع قواعد عامة للترشيح للالتحاق بهذه الدورة وهي أن يكون المتدرب من حملة المؤهلات العليا ويتمتع بشخصية قيادية، وألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأن يجتاز الاختبار الذي عقد بمركز التنمية المحلية بسقارة للقبول بالدورة، وألا يشغل موقعاً قيادياً في الوقت الحالي.