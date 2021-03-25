شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كونها تستهدف في المقام الأول بناء المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات له بشكل حضاري وفقاً لخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية 2030، فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية بشتى القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، الخميس، لمناقشه آخر مستجدات المبادرة وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة شبين القناطر ومديري مديريات الصرف الصحي، مياة الشرب،الكهرباء، الغاز الطبيعي، الإتصالات، الري، الطرق، الآبنيه التعليمية، الصحه، الطب البيطري، الشباب والرياضة، التضامن الإجتماعي،ممثل عن مؤسسة حياة كريمة، ممثل عن (الجامعة، الآزهر).

ناقش الاجتماع المشروعات التي سيتم تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والمشروعات المختلفة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية بقري شبين القناطر للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطن بالقرى والمساعدة في تخفيف العبء عن كاهلهم لتحقيق حياة كريمة وأمنة لهم.

وشدد المحافظ، على ضرورة بذل كافة الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أنها مبادرة قومية وفرصة ذهبية ولا بد من استثمارها لرفع شأن المحافظة والنهوض بها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطط شاملة لتطوير قرى مركز شبين القناطر ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادرة.