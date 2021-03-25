شكرا لقرائتكم خبر عن «الشواطئ»: بدء تنفيذ مشروع حماية وإنقاذ آثار المنتزه بتكلفة 75 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس اشرف حبيشى، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى الجديد، إنه تم البدء فعلياً في تنفيذ مشروع حماية آثار المنتزه في الاسكندرية، والتى تشمل 3 مواقع هي الحائط البحرى والفنار والكوبرى الأثرى، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 75 مليون جنيه ومدة التنفيذ 12 شهراً.

وأوضح «حبيشى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم«، أن الجهة المنفذة بدأت أعمالها بترميم الحائط البحرى الاثرى للأحواض السمكية، وعمل صب لمجسمات الكتل الخرسانية التي يتم التنفيذ على أساسها.

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال الترسية والطرح للمشروع على احدى الشركات المنفذة، مشيرا إلى أن الهيئة أرسلت خرائط مساحية وهندسية بالموقع للإدارات الهندسية والفنية وحصلت على موافقاتها وبدأت تشوين الكتل الخرسانية لإنزالها في البحر تزامناً مع التنفيذ.

وأوضح أن مشروع الترميم، يعد أول مشروع بحري متكامل لحماية وتدعيم 3 مواقع في المنتزة شرق الاسكندرية، إذ يشمل الحائط البحري الأثري والفنار والكوبرى، مشيرا إلى أن الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير حدائق المنتزة.

وقال رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ الجديد، إن المشروع سبقه معاينة ميدانية قامت بها لجنة رسمية بتكليف من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، بهدف معاينة 3 مواقع على الطبيعة والتعرف على حجم التأثر للحائط البحرى الاثرى والكوبرى والفنار وإعداد دراسة شاملة، خاصة وان المنطقة تعد من أهم المناطق الأثرية في الاسكندرية وتمثل قيمة تاريخية وتراثية كبيرة.

يشار إلى أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ نفذت العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية ٩٦٩ مليون جنية، شملت 5 مشروعات، ضمت مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية وخاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر بـ٦٧ مليون جنية، ومشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول ١٦٠٠ متر لحماية ٢ كم من الشواطئ بتكلفة ٢٠٠ مليون جنية، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة ٣٣٥ مليون جنية، وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول ٥٠٠ متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنية، ومشروع حماية قلعة قايتباى الذي تم تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة ٢٦٧ مليون جنيه.

ويرجع إنشاء الفنار والكوبري إلى عام ١٩٢٥، وجرى استكمال البناء خلال الفترة من 1925 وحتى 1936.

اقرأ المزيد:

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 5 مشروعات لحماية الشواطئ بتكلفة 969 مليون جنيه (صور)

«حماية الشواطئ» تزيل تعديات لـ3 قرى سياحية في الساحل الشمالي (صور)