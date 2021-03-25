شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 14 حالة تعدي على نهر النيل بجزيرة الشعير في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الاجهزة التنفيذيه بمركز ومدينة القناطر الخيرية بحملة لإزالة التعديات على النيل بمنطقة جزيرة الشعير وباسوس.

قال اللواء محمد سالم رئيس المدينة، إن الحملة بالتنسيق مركز شرطة القناطر وأسفرت عن تنفيذ عدد 14 قرار إزالة لتعديات على نهر النيل، منها 5 قرارات بنطاق جزيره الشعير، و8 قرارات بنطاق الوحده المحلية بباسوس مبانى بالطوب الاحمر والأبيض، وكرڤانات حديد ومنشأت خشبية ومشاتل، وأسوار حديد وأسوار خشب وجراج وردم بإجمالى 3250 متر.

وأجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة نيليه في نهر النيل بالقناطر الخيرية للإشراف على تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية، وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وتفقد المحافظ جميع المخالفات الموجودة على نهر النيل بنطاق مدينة القناطر الخيرية، ووجه بحصرها للبدء في إزالتها، مؤكدًا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل في محافظة القليوبية من خلال التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأوضح «الهجان» أنه يتابع يوميا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

من جانبه، قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن الفترة الأخيرة شهدت انحسارا ملحوظًا للتعديات على الأراضي الزراعية خاصة بعد تحويل المخالفين للنيابة العسكرية، ومع وجود الإجراءات الرادعة للمخالفين.

إزالة التعديات على نهر النيل بجزيرة الشعير فى القناطر الخيرية

إزالة التعديات على نهر النيل بجزيرة الشعير فى القناطر الخيرية

إزالة التعديات على نهر النيل بجزيرة الشعير فى القناطر الخيرية