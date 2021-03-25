شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع 96 قرش .. تعرف على سعر الذهب في بداية تعاملات الخميس 25 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب ارتفاعه في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021، محققا ارتفاع أقل من جنيه للجرام "96 قرشا" 21 قيراط الأكثر انتشارا فى مصر.

وشهد سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية بسبب عدم الاستقرار فى أسعار الذهب عالميا بسبب المخاوف بشأن الموجة الثالثة من فيروس كورونا "كوفيد-19" واحتمال زيادة الضرائب بأمريكا ، واتجه المتداولين إلى البحث عن الملاذ الآمن من خلال الاستثمار في الدولار.

وحقق سعر الذهب فى مصر ارتفاعا طفيفا، مساء الاربعاء، متأثرا بارتفاع سعره عالميا خاصة في نهاية التعاملات رغم ارتفاع سندات الخزانة والدولار بعد اعلان محافظ الاحتياطى الفيدرالى، أمام الكونجرس، بأنه يتوقع ارتفاع التضخم على مدار العام، ولكن لن يكون له تأثير كبير أو ثابت بشكل ملحوظ، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية صباح الخميس بنسبة 0.02٪.

وفى مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط، 770.10 جنيه، بينما سجل 769.14 جنيه، في نهاية تعاملات الأربعاء.

وعالميا سجل سعر الأوقية «الاونصة» 1,734.90 $،للأوقية عيار 24 قيراط، وهو نفس السعر الذى تم تسجيله فى نهاية تعاملات الأربعاء .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر والأسواق العالمية بداية تعاملات صباح الخميس 25 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 880.11 جنيه وعالميا 55.72 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 806.77 جنيه وعالميا 51.08 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 770.10 جنيه وعالميا 48.75 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 660.08 جنيه وعالميا 41.79 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 513.40 جنيه وعالميا 32.50 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 440.06 جنيه وعالميا 27.86 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 366.71 جنيه وعالميا 23.22 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) فى مصر 6,160.79 جنيه وعالميا 390.03 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار فى مصر 24 قيراط 27,374.56 جنيه وعالميا 1,733.05 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) فى مصر 88,011.27 جنيه وعالميا 5,571.89 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 880,112.67 جنيه وعالميا 55,718.85 $

سعر الذهب فى مصر وعالميا فى نهاية تعاملات يوم الاربعاء 24 مارس2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879.02 جنيه وعالميا 55.78 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 805.77 جنيه وعالميا 51.13 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 769.14 جنيه وعالميا 48.81 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 659.27 جنيه وعالميا 41.83 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.76 جنيه وعالميا 32.54 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.51 جنيه وعالميا 27.89 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 366.26 جنيه وعالميا 23.24 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط) في مصر 6,153.14 جنيه وعالميا 390.45 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،340.60 جنيه وعالميا 1,734.90 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط) في مصر 87,902.06 جنيه وعالميا 5,577.83 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879،020.60 جنيه وعالميا 55,778.25 $

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