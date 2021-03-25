شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس تعلن تعليق حركة الملاحة مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

وأوضح في بيان رسمي أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

وكانت قد شملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة ١ بقوة شد 160 طن.

وكانت قد اعتذرت شركة شوي كيسن اليابانية التي تملك سفينة حاويات كانت عالقة في قناة السويس، صباح اليوم الخميس، وقالت إنها تعمل على حل الموقف، وقالت شركة شوي كيسن اليابانية، في بيان، إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.

وأفادت تقارير، أمس، بأن 8 قاطرات أبرزها القاطرة «بركة 1» بقوة شد 160 طنا، مع حفارات، عملت على إعادة تعويم ناقلة الحاويات العملاقة التي يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا.

نقلت وكالة أنباء رويترز أن عمليات تعويم السفينة الجانحة مازال مستمر حتى الآن، وأكدت الوكالة في تصريحاتها أنه تم تعليق حركة الملاحة مؤقتاً.

وقالت هيئة قناة السويس إن قافلة من 13 سفينة وصلت من بورسعيد لكنها تنتظر في البحيرات لحين تعويم السفينة الجانحة.

وكانت قد اعتذرت شركة شوي كيسن اليابانية التي تملك سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس، صباح اليوم الخميس، وقالت إنها تعمل على حل الموقف.