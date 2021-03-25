الإسكندرية تحتفي بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على أنغام «هنا مصر»، ومسرحية «بنات مصر» أحيا كورال «غنوه» احتفالية الإسكندرية بيوم المرأة المصرية والأم المثالية للعام 2021، والتى نظمتها المحافظة مساء أمس بدار الأوبرا المصرية (مسرح سيد درويش)، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد أركان حرب خالد فاروق المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

وخلال كلمته؛ قدم المحافظ التحية لجميع أمهات الشهداء من الجيش والشرطة، وأمهات المصرين، معرباً عن سعادته بتواجده اليوم للاحتفال بالمرأة المصرية، موضحاً أنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به المرأة وخاصة المرأة المصرية، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل للمرأة وخاصة المرأة السكندرية على كافة الأصعدة.

وأكد المحافظ على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها.

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

وكرم محافظ الإسكندرية أمهات شهداء الجيش والشرطة وعدد من الأمهات المثاليات، وجاكلين عازر نائب المحافظ.

وقدمت الاحتفالية الدكتورة ايمان شرف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في ديوان عام محافظة الاسكندرية، حيث شهدت الاحتفالية تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)

بـ"أوبريت هنا مصر" وفقرات "غنوة" .. الاسكندرية تحتفى بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات والراهبات (صور)