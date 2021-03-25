شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والمرور لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت بعض أحياء الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي لهطول أمطار متوسطة صباح اليوم الخميس، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

ومن جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الكسح لسحب تراكمات المياه من الشوارع وأسفل الكباري.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن جميع عمال الصرف الصحي في الشوارع من أجل التعامل السريع مع تراكمات مياه الأمطار.

وكانت الإسكندرية، تعرضت على مدار 3 ايام لموجة من الطقس السيىء يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة على أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من أحياء الإسكندرية .

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة .

وعلى صعيد متصل أدى الطقس السيىء أمس إلى غلق بوغاز الاسكندرية وسقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عمود إنارة بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية، وسقوط شجرة كبيرة بحى وسط الإسكندرية وذلك دون وقوع إصابات .