شكرا لقرائتكم خبر عن «الحضرة الصوفية» في رحاب أوبرا الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لفرقة الحضرة الصوفية للإنشاد الدينى يوم الأحد المقبل على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مقتطفات من القصائد الصوفية، منها: ( لقد أتيت الحمى .. أنا لها .. في هوى خير العباد .. أنت الأمل يا أحمد .. نحن في ساحة الحسين نزلنا .. صلى يا رب دوما .. أعد لنا ذكر الأحباب .. حلفت بسرك الأسمى .. هيا إلى سيدنا النبى .. مدد يا سيدة .. أرباب الهوى .. دعاء ليلة النصف من شعبان .. تشوقنا إلى رؤية رسول الله .. وصلة مع الذكر في حب رسول الله ).

يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تجسد شكل الحضرات المصرية التي تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة على قصائد تنتمي للتراث الصوفي.

والجدير بالذكر أن المجموعة تأسست في عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محيي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة .