شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة اليابانية مالكة السفينة الجانحة في قناة السويس تعتذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذرت شركة شوي كيسن اليابانية التي تملك سفينة حاويات كانت عالقة في قناة السويس، اليوم الخميس، وقالت إنها تعمل على حل الموقف.

وقالت شركة شوي كيسن اليابانية ، في بيان، إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.

واستأنفت قناة السويس، أمس، حركة مرور السفن من جديد، بعد إعادة تعويم جزئى لسفينة حاويات عملاقة.

وذكرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة «جى. إيه. سى» أنه من المتوقع استئناف حركة المرور قريبا فى أسرع طريق للشحن من أوروبا إلى آسيا.

وأفادت تقارير، أمس، بأن 8 قاطرات أبرزها القاطرة «بركة 1» بقوة شد 160 طنا، مع حفارات، عملت على إعادة تعويم ناقلة الحاويات العملاقة التى يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا.

وقالت الأجهزة المعنية، فى وقت سابق، إنها أعادت فتح القناة القديمة من أجل تحويل الحركة إليها، وأوضحت هيئة قناة السويس، فى بيان، أن السفينة «إيفر جيفن»، التى تصل حمولتها إلى 224 ألف طن، جنحت، صباح أمس الأول، وهو ما «يعود بشكل أساسى إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها».