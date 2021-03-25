شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم نصائح قيادة السيارة أثناء الغبار والعواصف الرملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرا لوجود غبار وعواصف رملية كثيفة ستؤدي إلى تدني الرؤية وانعدامها في بعض المناطق يجب معرفة بعض النصائح في حالة الاضطرار لقيادة سيارتك في هذه الأجواء خاصة مع تدني الرؤية وانعدامها في بعض الأحيان، كما يجب توخي الحذر والانتباه واليقظة والالتزام بتعليمات القيادة السليمة لتجنب حوادث السير وهي كالأتي:

س : كيف نتجنب حوادث السير أثناء القيادة في العاصفة الرملية والغبار؟

ج : يجب تقليل السرعة خلال القيادة أثناء الغبار والعواصف الرملية مع الحرص على ترك مسافة كافية بين السيارات، وذلك في حالة الاضطرار للقيادة في هذه الظروف الجوية الصعبة .

س : هل القيادة في ظل الظروف الجوية الصعبة اصعب من القيادة العادية؟

ج : بالفعل ينصح بالابتعاد عن مناطق الازدحام المروري والأزمات في ظل الظروف الجوية الصعبة لأن ذلك يؤدي إلي زيادة الحوادث أثناء وجود الغبار ويتوجب القيادة الهادئة والالتزام بقواعد المرور المتبعه في تلك الظروف.

س : ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء القيادة في العواصف والغبار؟

ج : يجب التأكد من أن الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة تعمل بشكل جيد، بالاضافة إلي التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، كما يجب الحذر من التنقل بين المسارات في الطرق وايضا لابد من عدم استخدام الجوال أثناء القيادة، حتى لا يتشتت انتباه السائق عن الطريق.

س : هل استعمال الأضواء الأمامية العالية مفيد اثناء القيادة في العواصف الرملية أم لا ؟

ج : يجب فتح فوانيس الضباب الخلفية وذلك لتحذير السيارات الخلفية من الاصطدامات وسط الغبار الكثيف، أما الفوانيس الأمامية يجب تقليلها إذ قد يؤثّر استعمالها على رؤية السائقين الآخرين.

س : هل غلق نوافذ السيارة هام أثناء القادة في العواصف ؟

ج : يجب إغلاق نوافذ السيارة جيداً أثناء القيادة في الأجواء المحملة بالغبار، مع ضرورة تشغيل أجهزة التكييف على درجة حرارة مناسبة.

هل من الصحيح تشغيل الانتظار أو ما يعرف بـ"waiting" أثناء القيادة في العواصف والغبار؟

ج : يجب توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الطرقات التي يوجد بها كثبان رملية أو حتي العادية نظرا لقوة العاصفة المحملة بالغبار، وذلك بتخفيف السرعة وتشغيل إشارات الانتظار "الفلاشر - waiting " لتنبيه السيارات في الخلف.