الشركة اليابانية مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت شركة شوى كيسن اليابانية التى تملك سفينة حاويات عالقة فى قناة السويس اليوم الخميس، وقالت إنها تعمل على حل الموقف.

وقالت فى بيان إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطى.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،وجه فى بيان رسمى صادر عن الهيئة، رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشدداً على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وعبرت أول سفينة للمجرى الملاحى لقناة السويس بعد عودة الملاحة، وجاء ذلك بعد قرار هيئة قناة السويس بتسيير قافلة الشمال، القادمة من البحر المتوسط فى اتجاه البحر الأحمر، بعد تعطل الملاحة فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بعد جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والتى تتبع الخط الملاحى EVER GREEN، وجنحت فى المنطقة 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.