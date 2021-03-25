شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح ضوابط امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق تقييم طلاب الثانوى العام الصفين الأول والثانى فى المواد التى لا تضاف للمجموع، موضحة أن المدرسة تتولى عقد امتحانات المواد غير المضافة لمجموع الطالب والمجالات والمستوى الرفيع وتكون على مستوى المدرسة وتعقد بعد امتحانات شهر مايو المقبل تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين سبق لهم أداء امتحانات تلك المواد قبل صدور قرار وقف الدراسة يتم امتحانهم فى مقررات الفصل الدراسى الثانى فقط، أما الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء امتحانات فى تلك المواد قبل صدور قرار قرار وقف الدراسة يتم امتحانهم فى المنهج كاملا بالترمين الأول والثانى.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد عدم استخدام الكتب أو الأجهزة الإلكترونية فى امتحانات الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، مشدد على أنه يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية فى اللجان المدرسية "لمنع ظاهرة الغش" باستخدام هذه الأدوات، ومن المهم جدا التقييم فى جو من "تكافؤ الفرص" حتى يتبين كل طالب مستواه الحقيقى بالنسبة لزملائه ونحقق الهدف الحقيقى من الامتحانات.

وتابع الوزير: سوف توفر الوزارة المعلومات المرتبطة بالامتحان فى ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومى للامتحانات وارجو ان نثق فى قدرتنا على هذا بما يتناسب مع اسئلة الامتحان علما بان هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لن تنعقد امتحانات الترم الثانى "من المنزل" للصفين الأول والثانى الثانوي، لأن امتحان المنازل سيكون مسرحًا للغش الجماعى "بما يخل بتكافؤ الفرص" "ويفقد الامتحان من مضمونه" وكلنا نعلم ذلك جيدا.