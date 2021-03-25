شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 20 فرصة عمل للمصريين الراغبين فى نقل الكفالة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 20 وظيفة (مندوب مبيعات) عن طريق نقل الكفالة بمجموعة شركات بالمملكة بجدة، براتب أساسي 2350 ريالا وتأمين طبي، و25% بدل سكن، و700 ريال بدل مواصلات، وإجازة شهر مدفوعة الأجر، فضلا عن عمولة شهرية بناء علي ما تحقق من مبيعات.

وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدة أن شغل الـ 20 فرصة عمل سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، حيث قام بالتفاوض مع المجموعة لتوفير 20 فرصة عمل بالرواتب والمزايا المذكور.