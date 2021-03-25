الإسكان تكشف مصير من يستمر فحص طلباتهم لحجز شقق "سكن لكل المصريين" حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، وذلك بداية من يوم الأحد 28 مارس الجاري، وحتى الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بخصوص المواطنين الجاري إنهاء إجراءات فحص وفرز مُستنداتهم حتـى تاريخه، سيتم التعامل معهم بنفس الإجراءات السابق ذكرها طبقاً لنتيجة الفرز، بحيث سيتم إرسال رسائل نصية لهم تباعاً تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم فور صدور قرار الانطباق أو عدم الانطباق.

وتابعت: في حالة غير المُنطبق عليهم الشروط ستتضمن الرسالة النصية إتاحة تقديم طلب التظلم خلال الفترة من 28 مارس 2021 حتـى 18 أبريل 2021، وفي حالة تعذرهم فى تقديم ورفع أى من المُستندات المطلوبة قبل غلق باب التظلم على الموقع الإلكتروني للصندوق، سيتم إتاحة فترة إضافية استثنائية للتظلم كفرصة نهائية أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، وفي حالة المواطنين المُنطبق عليهم الشروط من أول مرة أو المنطبقين بعد قبول طلب التظلم بعد الأول من أبريل 2021، سيتم إرسال رسالة نصية لهم تفيد بالتوجه لسداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات) حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى مُباشرة من تاريخ الانطباق (تاريخ إرسال الرسالة النصية).

وأضافت، أنه في حالة قبول طلب التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط حالياً أو خلال الفترة القادمة، يتم سداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة قبل نهاية شهر مايو المُقبل 2021، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب الحجز بالمرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية - سكن لكل المصريين (1) لمُنخفضي ومتوسطي الدخل من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وقد فاق حجم الطلب والإقبال على الإعلان جميع التوقعات، حيث بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد عن عدد 312 ألف مواطن، وقام بسداد مُقدمات جدية الحجز والتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق ما يقرب من 304 آلاف مواطن.​