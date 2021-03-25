شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف الثلاثاء المقبل برواتب تصل لـ12 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة ملتقى توظيف وذلك يوم الثلاثاء المقبل 30 مارس الجارى، لتوفير فرص عمل، حيث أكد الجهاز أنه على من يرغب فى الحصول على الوظائف التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة عماره النبراوى.

ويوفر الملتقى عددا من الوظائف تبدأ راتبها من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه، ويمكن لطلبة الكليات التقدم للعمل، على أن يكون أقصى سن للتقدم 31 سنة.

وكان جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة أعلن عن توافر محال خالية بعدة مناطق متاحة لشباب الخريجين، ويتم تمويل المشروعات بها، وشروطها ومواصفاتها كالتالى:

- المحال بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف.

- يمول الجهاز مشروعات الشباب بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه.

- التمويل فى شكل بضائع وليست سيولة.

- يتم السداد على 3 سنوات بدون فوائد.

شروط الحصول عليها: