شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بشأن الحوكمة الاقتصادية وإحالة نائب بمحكمة الاستئناف للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 99 لسنة 2021 بإحالة المستشار إيهاب حسيني حسن حسين نائب الاستئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية إلى المعاش.