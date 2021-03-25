شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة كفر الشيخ تتابع استعدادات المرحلة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالاً للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي بدأت في شهر فبراير الماضي، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان .

تابعت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إستعدادات المديرية لتنفيذ المرحلة الثانية من الحملة والمقرر عقدها يوم 28 مارس الجاري ولمدة أربعة أيام، حيث قامت بمخاطبة الجهات المعنية وشملت هذه الجهات كلا من مديرية الأوقاف ورءيس شركة المياه ووكيل وزارة الإعلام والتربية والتعليم والزراعة والتضامن ومدير عام المنطقة الأزهرية ورعاة الكنائس بكفرالشيخ، كما تضمنت أيضا مدير عام شركة الكهرباء ووكيل وزارة الثقافة والشباب والرياضة ووزارة الري ومقررة المركز القومى للمرأة .

وأوضحت سلام بأن عدد الأطفال المستهدفين بالحملة يبلغ 543782 طفل على مستوى محافظة كفرالشيخ من عمر يوم حتى خمس سنوات وتم تدريب الفرق البالغ عددها 1245 فريق على أعمال التطعيم .

وشددت سلام على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى وكافة الإجراءات الإحترازية .

وقالت إنها ترأست إجتماع تحضيرى سابق مع مديرى الإدارات الصحية لوضع خطة العمل والتجهيز للحملة والتشديد على وصول التطعيم لكل طفل في المرحلة العمرية الخاصه بالحملة وسرعة التغلب على الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الفرق المتحركة .