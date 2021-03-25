شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تخففوا الملابس».. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 25 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الارصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس بسبب حالة عدم الاستقرار في الطقس والتي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة وأعلنت أن اليوم الخميس 25 مارس 2021، هو بداية التحسن في الطقس بعد تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء بسبب انتشار الاتربة والرياح المثيرة للرمال وضعف الرؤية الافقية، وأكدت وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق .

وأكدت الارصاد الجوية، في بيان لها «انه بداية من الخميس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويكون الطقس صافي ونقي على معظم الانحاء وتبدأ فترات سطوع الشمس بالازدياد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة على السواحل الشمالية وتنشط الرياح نشاطا نسبيا ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا «.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس والنشرة الجوية ليوم الخميس 25 مارس 2021

يكون الطقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

بينما يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد .

أما ليلا فأكدت الارصاد الجوية أن الطقس يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري

ويكون الطقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

أكدت الهيئة على وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30٪ تقريبا)

نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر والرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب وارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

«المصرى اليوم» تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر .

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الإسكندرية 19 13

وادى النطرون 20 12

طنطا 21 31

شبين الكوم 21 13

دمنهور 20 13

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 17 12

سيوة 20 9

بورسعيد 21 13

دمياط 20 14

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 13

الاسماعيلية 22 11

السويس 22 14

العريش 21 12

رفح 21 11

رأس سدر 24 12

نخل 20 9

نويبع 23 16

طابا 22 13

كاترين 19 7

الطور 25 14

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 17

الفيوم 23 12

بنى سويف 23 12

المنيا 22 13

أسيوط 24 13

سوهاج 24 14

قنا 26 17

الأقصر 27 16

أسوان 28 17

ادفو 27 17

أبوسمبل 27 15

الوادى الجديد 28 14

شلاتين 29 18

أبورماد 29 17

حلايب 29 23

رأس حدربة 28 22

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