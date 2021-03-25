شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية وتحذيرات لإلزم السائقين بالتعليمات المرورية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لشبورة مائية كثيفة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس ما تسبب في انخفاض درجات الحرارة وانخفاض في الرؤية وهدوء في حركة الامواج.

وطالبت إدارة مرور البحر الأحمر سائقي السيارات على الطرق السريعة بالالتزام بالتحذيرات والاحتياطات المرورية خلال السير، فيما أكد عدد من المواطنين بالغردقة أن تعرض المدينة للشبورة المائية من النادر حدوثه.

كانت محافظة البحر الاحمر قد تعرضت امس الاربعاء لعاصفة ترابية شديدة اثرت على الانشطة العامة والحركة السياحية البحرية وخلت معظم الشواطئ من السائحين.